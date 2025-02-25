Hacı Sabancı'nın babalık davası resmen sonuçlandı

Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay isimli bir oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. Kamuoyunda yankı uyandıran Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi.

Hacı ile Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı'ya F.D. isimli kadın oğlu Uzay'ın babası olduğu öne sürerek dava açmıştı. Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı evliliğinden ise 2023 yılında kızları Arzu dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu belirlenmişti.

BABALIK DAVASINDA RESMEN SONUÇLANDI

Odatv'de yer alan habere göre; DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması bugün İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

Hacı Sabancı’nın avukatları "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate aldı ve davayı kabul etti.

Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.