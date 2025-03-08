Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı' dan yeni hamle

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın Fatma D. isimli bir kadından 4 yaşında oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından Nazlı Sabancı'nın ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Soyadını sosyal medyadan silip daha sonra tekrar kullanmaya Nazlı Sabancı'dan yeni bir hamle geldi.

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabacı ile nişanlıyken Fatma D. isimli kadından çocuğu olduğu ortaya çıktı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti. Nazlı Sabancı'nın ne tepki vereceği belli olmazken, yeni hamlesi dikkat çekti.

NAZLI SABANCI İŞ KADINI OLUYOR

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, kendi kozmetik markasını kurarak iş dünyasına atılıyor. İlk ürünü ise bir parfüm koleksiyonu olacak. Üretim aşamasının sonlarına gelindiği söylenen bu parfümler, çok yakında raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Nazlı Sabancı, Ekim 2021’de Hacı Sabancı ile nikah masasına oturdu ve 2023’te kızı Arzu Alara’yı kucağına aldı. Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı’nın 4 yaşında Uzay isminde bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu belirlenen Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı ise eşi ve kızıyla paylaşım yapmaya devam etti. Ancak Nazlı Sabancı, mahkemenin sonuçlandığı gün sosyal medya hesabından “Sabancı” soyadını silerek dikkatleri üzerine çekmişti.

