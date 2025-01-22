Hadise, Ahmet Çakar'ı affetmedi! "Varoş ve kezban" sözlerine dava açtı

22 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:28

Şarkıcı Hadise, canlı yayında kendisine hakaret eden spor yorumcusu Ahmet Çakar ve Söylemezsem Olmaz programından Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen'e dava açtı. Kendisine "Terbiyesiz ve görgüsüz" diyen Ahmet Çakar'ı affetmeyen Hadise, 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Hadise​ katıldığı programda isim vermeden eski sevgilisi Sinan Akçıl​ hakkında konuşmuş ve günlerce konuşulmuştu. Ahmet Çakar​ ise Hadise'ye "görgüsüz" diyerek eleştiri yağmuruna tutmuştu. Hadise hakareti affetmedi ve harekete geçti.

AHMET ÇAKAR: HADİSE GÖRGÜSÜZ BİR KADINMIŞ

Ahmet Çakar, yorumcusu olduğu programda "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsun. Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, Ahmet Çakar'a sözlerinin ardından dava​ açtı ve şarkıcının avukatı tarafından verilen dilekçedeki "Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır" sözleri dikkat çekti.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ EKİBİNE DE DAVA AÇTI

Geçtiğimiz günlerde evlenen Rezza Zerrab'ın evliliği hakkında konuşan Söylemezsem Olmaz ekine de dava açan Hadise, Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Beyaz TV ve Söylemezsem Olmaz programı çalışanlarından 50 bin TL tazminat talep etti.