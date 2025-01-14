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Hadise aşka geldi! Sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:29
Hadise aşka geldi! Sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaştı

Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise, aşka geldi. Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaşan Hadise, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım anasını" şarkısını ekledi.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Hadise, sosyal medya hesabından yönetmen Şenol Sönmez ile karesini paylaşarak aşkını ilan etti. İkilinin karesine yorum yağdı. 

HADİSE AŞKINI İLAN ETTİ

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra Esas Oğlan setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'den ilk paylaşım geldi. Esas Oğlan galasına Şenol Sönmez ile gelen ancak gelen sorulara cevap vermeyen Hadise, sosyal medyadan aşkını ilan etti. 

Hadise aşka geldi! Sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaştı - 1. Resim

Esas Oğlan dizisiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise, yapımın yönetmeni Şenol Sönmez ile de yeni bir aşka yelken açtı. Sessizliğini bozan Hadise, sevgilisiyle ilk karesini de paylaştı. 

Hadise aşka geldi! Sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaştı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şenol Sönmez, İstanbul Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak başladı.

İbrahim Tatlıses’in ünlü programı İbo Şov’da yönetmen yardımcılığı yapan Sönmez, ilerleyen yıllarda Kiralık Aşk, Afili Aşk, İnci Taneleri, Kaçak Gelinler ve Esas Oğlan gibi birçok dizinin yönetmen koltuğunda oturdu

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Kaynak: tgrthaber.com

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