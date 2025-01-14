Hadise aşka geldi! Sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaştı

14 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:29

Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise, aşka geldi. Şenol Sönmez ile ilk karesini paylaşan Hadise, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım anasını" şarkısını ekledi.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Hadise, sosyal medya hesabından yönetmen Şenol Sönmez ile karesini paylaşarak aşkını ilan etti. İkilinin karesine yorum yağdı.

HADİSE AŞKINI İLAN ETTİ

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra Esas Oğlan setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'den ilk paylaşım geldi. Esas Oğlan galasına Şenol Sönmez ile gelen ancak gelen sorulara cevap vermeyen Hadise, sosyal medyadan aşkını ilan etti.

Esas Oğlan dizisiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise, yapımın yönetmeni Şenol Sönmez ile de yeni bir aşka yelken açtı. Sessizliğini bozan Hadise, sevgilisiyle ilk karesini de paylaştı.