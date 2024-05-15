Hadise eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı 

15 May 2024 00:04 - Güncelleme : 15 May 2024 00:05

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 21 yıl önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hadise, 2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da ilgiyle takip edilen Idool yarışmasına katıldığı göörüntüler yeniden gündem oldu. O dönemde yarışmacı olarak dikkat çeken Hadise, şimdi aynı programın yayınlandığı kanalda Sing Again adlı müzik yarışmasına jüri üyesi olarak çağrıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hadise'nin 21 yıl önceki videosu yarışma esnasında ekrana yansıtıldı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı.