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Hadise eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 00:04 - Güncelleme : 15 May 2024 00:05

Belçika'da düzenlenen müzik yarışmasına jüri olarak katılan ünlü şarkıcı Hadise'ye sürpriz yapıldı. 21 yıl önceki görüntüleri izletilen Hadise gözyaşlarına hakim olmadı. 

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 21 yıl önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Hadise, 2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da ilgiyle takip edilen Idool yarışmasına katıldığı göörüntüler yeniden gündem oldu. O dönemde yarışmacı olarak dikkat çeken Hadise, şimdi aynı programın yayınlandığı kanalda Sing Again adlı müzik yarışmasına jüri üyesi olarak çağrıldı.

Hadise eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı  - 1. Resim

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Hadise'nin 21 yıl önceki videosu yarışma esnasında ekrana yansıtıldı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı. 

Kaynak: TGRT Haber
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