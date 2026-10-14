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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:01

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Ünlü şarkıcı Hadise, konuşmadığı ablasıyla ilgili yaşadığı süreci anlattı. İlk kez bu kadar açıkça duygularını ifade eden Hadise, gözyaşlarına boğularak anlattı. Ablasıyla yaşadığı kırgınlığını anlatan şarkıcı kısa sürede gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:01

‘Ara Beni,’ ‘Küçük Bir Yol’ gibi şarkılarla dinleme listelerini alt üst eden şarkıcı , geçmişi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle de ablasıyla yaşadığı kırgınlıkları ve bir dönem küsmelerine değinen Hadise, özel hayatına dair gerçekleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…

HADİSE GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK ANLATTI!

Ünlü şarkıcı Hadise, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Hadise geçtiğimiz günlerde Anas Bukhash’ın sunduğu ABtalks adlı kanalına konuk olan ünlü isim geçmişte yaşadığı olayları anlattı.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarından ailesine kadar anlattığı olaylarda gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, kariyerinin de zorlu dönemlerine kadar pek çok konu da konuştu. Ancak herkesin dikkatini ablasıyla küs olduğu ve dönemdeki yaşadığı durumları anlatması çekti.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Hadise’nin menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile 2018 yılında yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen ikiliden yıllar sonra açıklama geldi. Hadise’nin yıllar sonra konu hakkında yaptığı açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Ablasıyla aralarında meydana gelen anlaşmazlıkların ayrıntılarını paylaşmadan anlatan Hadise, konu hakkında karşılıklı anlaşmaları olduğunu belirtti. Şarkıcı sürecin kendisini derinden etkilediğini ve profesyonel yardım bile aldığını ifade etti.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

"ÇOK ÖZLÜYORUM AMA KONUŞMUYORUZ"

Ablası ile arasında anlaşmazlık olduğunu söyleyen Hadise konu hakkında konuşmama kararı aldıklarını söyledi. ‘Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz’ diyerek açıklamalarını ifade etti. Ailesiyle anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde ayrıca da yalnız hissettiğini söyleyen Hadise, yaşadığı olaylardan sonra travması oluştuğunu da belirtti.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Hatta şarkıcının yaşadığı travmaları atlatabilmesi için uzun süre terapi aldığını o dönemlerde annesine bile ulaşmada zorluk çektiğini söyledi. Annesini de yeterince görmeyen Hadise, açıklamalarının devamında ailesine duyduğu sevginin güçlü olduğundan söz etti.

Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

Hadise ‘Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derece yalnız hissettiğim bir dönemdi, ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama konudan ona hiç bahsetmedim bile. Aram kötü olsa bile onları seviyorum ve her zaman yanlarında olacağım’ şeklindeki sözleriyle de gündem de kısa sürede yer aldı.

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ETİKETLER
#hadise
#youtube
#Hülya Açıkgöz
#Abtalks
#Anas Bukhash
#Magazin
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