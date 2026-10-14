Hadise gözyaşlarına boğularak anlattı: "Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz"

‘Ara Beni,’ ‘Küçük Bir Yol’ gibi şarkılarla dinleme listelerini alt üst eden şarkıcı Hadise, geçmişi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle de ablasıyla yaşadığı kırgınlıkları ve bir dönem küsmelerine değinen Hadise, özel hayatına dair gerçekleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…

HADİSE GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK ANLATTI!

Ünlü şarkıcı Hadise, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Hadise geçtiğimiz günlerde Anas Bukhash’ın sunduğu ABtalks adlı Youtube kanalına konuk olan ünlü isim geçmişte yaşadığı olayları anlattı.

Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarından ailesine kadar anlattığı olaylarda gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, kariyerinin de zorlu dönemlerine kadar pek çok konu da konuştu. Ancak herkesin dikkatini ablasıyla küs olduğu ve dönemdeki yaşadığı durumları anlatması çekti.

Hadise’nin menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile 2018 yılında yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen ikiliden yıllar sonra açıklama geldi. Hadise’nin yıllar sonra konu hakkında yaptığı açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü.

Ablasıyla aralarında meydana gelen anlaşmazlıkların ayrıntılarını paylaşmadan anlatan Hadise, konu hakkında karşılıklı anlaşmaları olduğunu belirtti. Şarkıcı sürecin kendisini derinden etkilediğini ve profesyonel yardım bile aldığını ifade etti.

"ÇOK ÖZLÜYORUM AMA KONUŞMUYORUZ"

Ablası ile arasında anlaşmazlık olduğunu söyleyen Hadise konu hakkında konuşmama kararı aldıklarını söyledi. ‘Çok özlüyorum ama konuşmuyoruz’ diyerek açıklamalarını ifade etti. Ailesiyle anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde ayrıca da yalnız hissettiğini söyleyen Hadise, yaşadığı olaylardan sonra travması oluştuğunu da belirtti.

Hatta şarkıcının yaşadığı travmaları atlatabilmesi için uzun süre terapi aldığını o dönemlerde annesine bile ulaşmada zorluk çektiğini söyledi. Annesini de yeterince görmeyen Hadise, açıklamalarının devamında ailesine duyduğu sevginin güçlü olduğundan söz etti.

Hadise ‘Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derece yalnız hissettiğim bir dönemdi, ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama konudan ona hiç bahsetmedim bile. Aram kötü olsa bile onları seviyorum ve her zaman yanlarında olacağım’ şeklindeki sözleriyle de gündem de kısa sürede yer aldı.