Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi

Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:41
Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk&#039;a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde adı şarkıcı Hadise ile anılıyordu. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz doğum günü organize etti. Kutlamadaki görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Okan Buruk ve Nihan Buruk'un tekrar evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı 17 yıllık eşi Nihan Buruk'tan boşanmıştı. Bir oğulları olan çift, dün Nihan Buruk'un doğum gününde buluştu. Eski eşine sürpriz doğum günü partisi organize eden Okan Buruk'un Nihan Buruk'a tekrar evlenme teklifi ettiği öne sürüldü. 

OKAN BURUK YENİDEN Mİ EVLENİYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı Nihan Akkuş’un dün akşam gerçekleşen doğum günü partisine katıldı. Nihan Buruk'un yanından bir saniye ayrılamayan Okan Buruk'un eski eşine evlenme teklifi ettiği iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre, doğum gününde bir hayli mutlu oldukları gözlemlenen Okan Buruk ile Nihan Buruk'un tekrar evlilik kararı aldığı iddia edildi. 
 

Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi - 1. Resim

OKAN BURUK HADİSE İLE ANILMIŞTI 

Son dönemde adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’a ilk kez aşk sorusu soruldu. Kameralara göz kırpan Okan Buruk, kafaları karıştırdı.

Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...