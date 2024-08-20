Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:41
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde adı şarkıcı Hadise ile anılıyordu. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz doğum günü organize etti. Kutlamadaki görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Okan Buruk ve Nihan Buruk'un tekrar evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı 17 yıllık eşi Nihan Buruk'tan boşanmıştı. Bir oğulları olan çift, dün Nihan Buruk'un doğum gününde buluştu. Eski eşine sürpriz doğum günü partisi organize eden Okan Buruk'un Nihan Buruk'a tekrar evlenme teklifi ettiği öne sürüldü.
OKAN BURUK YENİDEN Mİ EVLENİYOR?
OKAN BURUK HADİSE İLE ANILMIŞTI
Son dönemde adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’a ilk kez aşk sorusu soruldu. Kameralara göz kırpan Okan Buruk, kafaları karıştırdı.
Kaynak: tgrthaber.com