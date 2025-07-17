Hadise kırışıklıklarını eleştirenlere ateş püskürdü! İlk destek bakın hangi ünlüden geldi

Sahne kıyafetleri ve danslarıyla sosyal medyada gündem olan Hadise, Fırtınam klibinde saçlarına siyah peruk takıp, filtreyi de kaldırdı. Yakın çekimlerde Hadise'nin kırışıklıklarının belli olmasıyla sosyal medyada eleştiri yağmuru başladı.

HADİSE KIRIŞIKLIKLARINI ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hadise, sosyal medyada kırışıklıklarıyla ilgili eleştirilere ateş püskürdü. Uzun bir yazı yazan Hadise'ye ilk destek ise geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan İrem Derici'den geldi.

Hadise paylaşımında, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada. Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız." dedi.