Hadise konuştu, Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi! "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum"

17 Aralık 2024 10:53 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:54

Hadise, katıldığı programda isim vermeden eski sevgilisi Sinan Akçıl'a göndermede bulundu. Hadise, Sinan Akçıl'ın kendisini aldattığını öne sürerken, Sinan Akçıl ise, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse" dedi.

Şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in sunduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Sinan Akçıl ile ayrılığından bahseden Hadise, aldatıldığını öne sürdü. Sinan Akçıl ise iddiaları yalanlarken, cevabı dikkat çekti.

HADİSE'DEN SİNAN AKÇIL'A ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME

Hadise, "Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım. Otele gittim, peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama ayrılamazsın. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de şarj ederken 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' sorusu çıktı, ben de 'Evet'i seçtim. Baktım, kendisini çekmiş aynada, aşırı fazla böyle ayna pozları... Ondan sonra da bir video gördüm, ondan sonra da bitti" sözleriyle aldatıldığını açıkladı.

SİNAN AKÇIL, HADİSE'YE CEVAP VERDİ

Hadise’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sinan Akçıl'dan da cevap gecikmedi. Yorum yapan Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" dedi.