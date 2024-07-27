Hadise oyuncu oldu! Partneri Şükrü Özyıldız öve öve bitiremedi

27 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:29

Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni projesindeki rol arkadaşı Hadise hakkında konuşan Şükrü Özyıldız, ünlü şarkıcıyı öve öve bitiremedi.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ HADİSE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Hadise'yi öve öve bitiremeyen Şükrü Özyıldız, "Hadise, çok güzel bir karakter zaten çok da yetenekli bir kişilik. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki...Ben çok başarılı buluyorum. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" dedi.

Şarkıcı Hadise, ilk kez Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler yayınlandı. Seda Bakan ve Hadise'nin uyumu, takipçilerinden tam not aldı.