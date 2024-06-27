Hadise oyunculuğa ilk adımını attı! İlk partneri İlhan Şen oldu

27 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:26

Şenol Sönmez’in yöneteceği GAİN’in “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Hadise'nin de rol alacağı dizide, oyuncunun partneri İlhan Şen oldu.

HADİSE İLE İLHAN ŞEN PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı 8 bölümlük komedi türündeki dizinin başrol oyuncuları Hadise ile İlhan Şen oldu. Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan “Selma”, Hadise “Ceren” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Hadise'nin partneri ise son olarak Safir dizisinde rol alan İlhan Şen oldu. İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

19 Aralık 1987 doğumlu İlhan Şen, Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır.[3][4][5] Şimdilerde ise Safir adlı dizide Ateş Gülsoy karakteriyle ekranda yer aldı.