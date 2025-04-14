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 | Dilek Ulusan

Hadise, sahnede gözyaşlarına boğuldu: Mahvoldum şu an

Son yıllarda hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Hadise, Belçika konserinde gözyaşlarını tutamadı. Seyircisinden iki kişiyi gösteren Hadise, gözyaşlarına boğuldu.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 15:55

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise, geçtiğimiz gün Doğup büyüdüğü Belçika'da konser verdi. Her yaptığı olay olan Hadise, kendisini ilk günden itibaren destekleyen iki hayranını konserde görünce gözyaşlarını tutamadı.

HADİSE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şenol Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor. Doğup büyüdüğü Belçika'da konser veren Hadise, kendisini ilk sahneye çıktığından itibaren destekleyen hayranlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Hadise, sahnede gözyaşlarına boğuldu: Mahvoldum şu an

Hadise, aynı konserde isim vermeden yönetmen Şenol Sönmez ayrılığıyla ilgili; "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." dedi.

Hadise, sahnede gözyaşlarına boğuldu: Mahvoldum şu an
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