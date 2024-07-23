Hadise konserinde panik anları! Bir anda sahneye atlayan hayranı korkuttu

23 Temmuz 2024 16:10 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:43

Hadise, sahneye atlayan ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranı yüzünden darbe aldı. Korku dolu anlar yaşayan Hadise, bir süre kendine gelemedi.

HADİSE'NİN SAHNESİNDE KORKU DOLU ANLAR

Bodrum'da sahne alan Hadise, sahneye atlayan hayranı yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Bir anda sahneye atlayan hayrana müdahale eden korumalar Hadise'nin omzuna çarptı. Omzunu tutarak kısa süreli panik yaşayan şarkıcı, kısa bir kesintinin ardından şarkısına devam etti.