Hadise konserinde panik anları! Bir anda sahneye atlayan hayranı korkuttu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 16:10 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:43
Bodrum'da sevenleriyle buluşan Hadise'nin sahnesine atlayan genç hayranı, ünlü şarkıcıya korku dolu anlar yaşattı. Güvenliklerin araya girmesiyle ne olduğun anlamayan Hadise, omzunu tutarak sahnenin arka kısmına geçti.
Hadise, sahneye atlayan ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranı yüzünden darbe aldı. Korku dolu anlar yaşayan Hadise, bir süre kendine gelemedi.
HADİSE'NİN SAHNESİNDE KORKU DOLU ANLAR
Bodrum'da sahne alan Hadise, sahneye atlayan hayranı yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Bir anda sahneye atlayan hayrana müdahale eden korumalar Hadise'nin omzuna çarptı. Omzunu tutarak kısa süreli panik yaşayan şarkıcı, kısa bir kesintinin ardından şarkısına devam etti.
Kaynak: tgrthaber.com