Hadise tepki çeken videosu sonrası ilk kez konuştu! Bir eleştiri de Sinan Akçıl'dan geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF için çektiği Ramazan yardım videosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise’nin Türkiye’yi Gazze ve Sudan gibi "yardıma muhtaç" ülkelerle aynı kategoride göstermesine sert tepki göstererek, "Bu ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur" dedi. Hadise birçok takipçisinden tepki yağarken, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın paylaşımı da dikkat çekti. Hadise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HADİSE'YE İLK TEPKİ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL'DAN GELDİ

Şarkıcı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı ve Ramazan ayında çocuklara yardım çağrısında bulunduğu video, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Videoda Türkiye'nin adının kriz bölgeleriyle yan yana geçmesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından "basiretsizlik" olarak yorumlandı. Hadise, sosyal medyada paylaşılan videoda Ramazan'ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark oluşturmak için Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Hadise'nin bu sözlerine sosyal medya üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yapılanın bir iyi niyet göstergesi değil dedi. Saral, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım dağıtan bir güç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede “yardıma muhtaç” ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.

HADİSE'YE BİR TEPKİ DE SİNAN AKÇIL'DAN GELDİ

Şu an yurt dışında bulunduğunu belirten Akçıl, Türkiye'nin bir kriz bölgesi değil, aksine bir çekim merkezi olduğunu savundu. Müzisyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an yurt dışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatil planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize."

Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Akçıl, Hadise'nin kıyaslamasına atıfta bulunarak sözlerini şöyle noktaladı: "Bolluk dolu, Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir Ramazan dilerim herkese." dedi.

HADİSE GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu; "Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim." Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım. 2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim. Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark oluşturduğunun en büyük şahidiyim. Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek" dedi.