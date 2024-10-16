Hadise yeni sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk kez görüntülendi!

16 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:01

Şarkıcı Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise, dün akşam ise Gelin Takımı dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikte galaya katıldı. Hadise, böylece yeni sevgilisiyle ilk kez kameraların karşısına çıkmış oldu.

Hadise​ ilk kez oyuncu olarak Esas Oğlan dizisinin kadrosunda yer aldı. Çekimler esnasında adı film yönetmeni Şenol Sönmez ile anılan Hadise, galada adeta düşman çatlattı. Şenol Sönmez ile yan yana oturan Hadise, adeta aşk iddialarını doğrular nitelikteydi.

HADİSE YENİ AŞKIYLA İLK KEZ YAN YANA

Seda Bakan ve Şükrü Özyıldız ile beraber Esas Oğlan dizisinde rol alan Hadise, dün gerçekleşen Gelin Takımı dizisinin galasına katıldı. Daha önce adı Okan Buruk​ ile anılan Hadise'nin şimdi ise dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Hadise ve "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. İkilinin sette başlayan aşklarını gizli tuttuklarını iddia edilirken, Hadise ve Şenol Sönmez, Beyoğlu'nda gerçekleşen "Gelin Takımı" filminin ön izlemesine birlikte katıldılar.

Film izlendikten sonra ayrı ayrı çıkmak isteyen çift, objektiflere ise yan yana yakalandı. Aşk yaşadıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Hadise ve Şenol Sönmez'in uyumu gelen konukların dikkatinden kaçmadı.