Hadise'den basın mensuplarına Beren Saat tepkisi! 'Bu ne saygısızlık''

26 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:00

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile eşi oyuncu Beren Saat, son olarak tekne tatili yaparken objektiflere yakalandı. Beren Saat tek başına denize girerken muhabirler tarafından görüntülendi ve o anda muhabirlerin arasındaki diyalog tepki topladı.

HADİSE'DEN BEREN SAAT DESTEĞİ

Sosyal medyada Beren Saat'i görüntüleyen basın mensuplarının çirkin sözlerine, "Bu röntgenciliktir", "Bu ne saygısızlık", "Rezillik ya" yorumları yapılırken Hadise de yapılanlara tepki gösterdi.

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İşte kadına taciz! İşte özel hayata tecavüz! Bu pis düşüncelere röportaj vermek, açıklama yapmak zorunda değilim! Bir daha 'Hadise neden magazincilere konuşmuyor?' haberi yaptığınızda aklınıza bu video gelsin!" dedi.

Sözlerine devam eden Hadise, "İşini hakkıyla, ahlakıyla yapan tüm emekçileri tenzih ediyorum" diyerek paylaşımını bitirdi.