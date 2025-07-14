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 | Selahattin Demirel

Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi: Gözlerine perde mi indi?

Hadise'nin Harbiye'deki konserinde sergilediği dansı çok konuşulurken Nükhet Duru ile Atilla Atasoy konu üzerinden tartıştı. Atasoy, Hadise'ye övgüler dizerken Duru ise "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" diye sordu.

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Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi: Gözlerine perde mi indi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 19:08

'nin 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri büyük ilgi gördü. Konserde şarkılarının yanında sahnedeki şovuyla da dikkat çeken Hadise'nin dansı, hayranlarının ilgisini çekerken ünlü iki ismi de karşı karşıya getirdi.

Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi: Gözlerine perde mi indi?

"DANSTA TEK GEÇERİM"

Attila Atasoy ve arasında Hadise üzerinden yaşanan sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Hadise'nin Harbiye'deki konserini izleyen Atasoy, sosyal medyada yaptığı video paylaşımıyla ünlü popçuyu övdü. Atasoy, paylaşımında "Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim." ifadeleriyle yorumunu ifade etti.

Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi: Gözlerine perde mi indi?

"GÖZLERİNE PERDE Mİ İNDİ ATİLLACIĞIM?"

Atasoy'un övgüleri ünlü sanatçı Nükhet Duru'yla ayrı düşmesine neden oldu. Atasoy'un yorumuna katılmayan Duru, söz konusu paylaşımının altına "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde sorulu bir itirazda bulundu.

Duru'nun itirazı sonrası sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Atasoy Duru'ya cevap olarak "Hadise’nin şovunu methettim diye beni tefe koydular. Müthiş kalabalık bir ekip, sahne tasarımı ve koreografiyle sergilenen son derece başarılı bir şovdu." ifadeleriyle görüşünü savunmaya devam etti.

Hadise'nin dansı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u karşı karşıya getirdi: Gözlerine perde mi indi?

"NÜKHETÇİĞİM BİR ALEMSİN"

Atasoy, Hadise’nin Belçika'da eğitimi almış ve küçük yaşlardan beri sahnede olmasına işaret ederek "Türk sahnelerinde gördüğüm en iyi danslı şovları Hadise ve Edis yapıyor." dedi ve Duru'nun eleştirisine karşılık olarak "Nükhetçiğim bir âlemsin. Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım yani?" diye sert bir cevap daha verdi. Atasoy, ayrıca yöneltilen diğer eleştirilere de "Hadise’yle hiç tanışmıyorum. Kendim dahil kimseye de torpil yapmam" ifadeleriyle cevap verdi.

ETİKETLER
#tartışma
#konser
#dans
#hadise
#nükhet duru
#Attila Atasoy
#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
#Magazin
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