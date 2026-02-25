Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler gelen yorumlara daha fazla dayanamadı!

Hadise'nin UNICEF Ramazan videosu sonrası aldığı tepkiler sürerken, eski eşi Mehmet Dinçerler'in yaptığı bir paylaşım olay oldu. Hadise'ye gönderme yaptığı iddia edilen Mehmet Dinçerler, "Beni karıştırmayın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler gelen yorumlara daha fazla dayanamadı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 10:19

için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle "Türkiye'yi yardıma muhtaç gösterdiği" iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan , yaptığı açıklamada, UNICEF'ten ayrıldığını duyurdu. , Hadise'ye göndermede bulunurken, ünlü şarkıcının eski eşi 'in paylaşımı da Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı. Dinçerler iddialara son noktayı koydu.

MEHMET DİNÇERLER'İN PAYLAŞIMI HADİSE'YE GÖNDERME Mİ?

Mehmet Dinçerler'in yaptığı paylaşım sonrası "Hadise'ye gönderme" yorumları gelmeye başladı. Sessizliğini bozan Dinçerler, "Bu tarz gündemleri takip etmiyorum, beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için paylaştım, konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim." dedi.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler gelen yorumlara daha fazla dayanamadı!

HADİSE, UNICEF'TEN AYRILDI

Vatandaşlıktan çıkarılma taleplerine kadar varan sert yorumların ardından ikinci bir açıklama yayınlayan Hadise, kamuoyunun hassasiyetini anladığını belirtti. Şarkıcı, yıllardır sergilediği duruşundan taviz vermeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler gelen yorumlara daha fazla dayanamadı!
ETİKETLER
#hadise
#sinan akçıl
#mehmet dinçerler
#unıcef
#Ramazan Bağışı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.