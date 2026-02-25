Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler gelen yorumlara daha fazla dayanamadı!

UNICEF için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle "Türkiye'yi yardıma muhtaç gösterdiği" iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, yaptığı açıklamada, UNICEF'ten ayrıldığını duyurdu. Sinan Akçıl, Hadise'ye göndermede bulunurken, ünlü şarkıcının eski eşi Mehmet Dinçerler'in paylaşımı da Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı. Dinçerler iddialara son noktayı koydu.

MEHMET DİNÇERLER'İN PAYLAŞIMI HADİSE'YE GÖNDERME Mİ?

Mehmet Dinçerler'in yaptığı paylaşım sonrası "Hadise'ye gönderme" yorumları gelmeye başladı. Sessizliğini bozan Dinçerler, "Bu tarz gündemleri takip etmiyorum, beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için paylaştım, konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim." dedi.

HADİSE, UNICEF'TEN AYRILDI

Vatandaşlıktan çıkarılma taleplerine kadar varan sert yorumların ardından ikinci bir açıklama yayınlayan Hadise, kamuoyunun hassasiyetini anladığını belirtti. Şarkıcı, yıllardır sergilediği duruşundan taviz vermeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.