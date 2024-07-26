Hadise'nin sahnedeki tepkisi 'Bir de bayıl istersen' dedirtti

26 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:54

Şarkıcı Hadise konserlerine dur durak demeden devam ediyor. Bodrum'daki sahnesine bir anda atlayan hayranı sebebiyle korku dolu anlar yaşayan Hadise'nin tepkisi ise sosyal medyada abartılı bulundu.

HADİSE OLAYI ABARTINCA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Hayranı Hadise ile fotoğraf çektirmek için sahneye atlayınca şarkıcı kısa süreli panik yaşadı. Korumanın sahneye atlayan gence müdahalesi sırasında Hadise'nin omzuna çarpmasıyla, şarkıcı uzun süre kolunu tuttu. O anlar Hadise'nin takipçilerini ikiye böldü. Bazıları Hadise'nin olayı abarttığını, güvenliğin sadece kolunu sıyırdığını yazdı.