Hadise'nin sahnedeki tepkisi 'Bir de bayıl istersen' dedirtti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:54
Bodrum'da konser veren Hadise'nin hayranı fotoğraf çektirmek için sahneye atlayınca kısa süreli bir arbede yaşandı. Koruma müdahale esnasında Hadise'nin koluna çarpınca, şarkıcının tepkisi sosyal medyayı ikiye böldü.
Şarkıcı Hadise konserlerine dur durak demeden devam ediyor. Bodrum'daki sahnesine bir anda atlayan hayranı sebebiyle korku dolu anlar yaşayan Hadise'nin tepkisi ise sosyal medyada abartılı bulundu.
HADİSE OLAYI ABARTINCA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Hayranı Hadise ile fotoğraf çektirmek için sahneye atlayınca şarkıcı kısa süreli panik yaşadı. Korumanın sahneye atlayan gence müdahalesi sırasında Hadise'nin omzuna çarpmasıyla, şarkıcı uzun süre kolunu tuttu. O anlar Hadise'nin takipçilerini ikiye böldü. Bazıları Hadise'nin olayı abarttığını, güvenliğin sadece kolunu sıyırdığını yazdı.
Kaynak: tgrthaber.com