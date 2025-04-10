Hadise'nin Şenol Sönmez'den neden ayrıldığı ortaya çıktı! Sahnede bir bir anlattı

Hadise geçen yaz Esas Oğlan dizisinin setinde beraberlik yaşamaya başladığı yönetmen Şenol Sönmez’den ayrıldı. Birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silen çiftten Hadise Londra konserinde seyircilerle dertleşti:

HADİSE İLE ŞENOL SÖNMEZ AYRILDI

6 ay önce Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ayrılık sonrası sahnede "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." diyerek seyircisiyle dertleşti.

Hadise'nin Şenol Sönmez'in kıskançlıklarından çok sıkıldığı yakın çevresine bu sebeple sürekli kavga ettiklerini anlattığı iddia edildi. Hadise, IMDB'de (Internet Movie Database) sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' seçilmesiyle , ikinci sezon çekimleri de iptal edildi. Hadise hem aşkından hem de işinden oldu.