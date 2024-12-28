Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığı 3 gün sürdü!

28 Aralık 2024 16:19 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:21

Birbirlerini takipten çıkan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çiftinin ayrılığı 3 gün sürdü. Çift aralarındaki problemi hallederek ilişkilerine bir şans daha verdi.

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İnci Taneleri​ dizisinde rol alan Kubilay Aka​'nın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan​'ı rol arkadaşı Gözde Gürkan ile aldattığı iddia edilmişti. Gözde Gürkan çıkan haberlere ateş püskürürken, ayrılık iddialarıyla gündem gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde de yeni gelişme yaşandı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA BARIŞTI

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan birbirini takipten çıkarak tüm fotoğrafları da kaldırdı. Ayrıldıkları iddia edilen çift aldatma​ iddialarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken, yeni gelişme 3 gün sonra ortaya çıktı.

Çiftin ayrılığı 3 gün sürdü. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, Instagram'dan yine takipleşmeye başladı. Kubilay Aka, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları yeniden Instagram sayfasına taşıdı. Kubilay Aka'nın çekimler için Kapadokya'da olan Hafsanur Sancaktutan'ı ziyarete gittiği de ortaya çıktı.