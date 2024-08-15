Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez görüntülendi! 'Ortada adam yok' demişti

15 Ağustos 2024 09:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:41

Bir süredir sevgili oldukları konuşulan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez kamera karşısına geçti. Kısa bir süre önce Mutlu olduklarını söyleyen çift, araca binerken açıklamalarıyla da güldürdü. Yaklaşık 3 haftadır beraber olan çiftten Kubilay Aka'nın 'adamlık' sözleri dikkat çekti.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN İLK KEZ YAN YANA

Adı bir süredir Galatasaray'da forma giyen Barış Alper ile anılan Hafsanur Sancaktutan, İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka ile dün akşam görüntülendi. Mutlu olduklarını belirten çift, ilişkilerinin kısa önce başladığını belirtti. Hafsanur Sancaktutan'a aracının kapısını açan Kubilay Aka, muhabirlerin 'centilmenlik' sorusuna verdiği cevapla güldürdü.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN 'ADAM' AÇIKLAMASI

Sevgilisinin kapısını açan Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın daha önce “Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabına gönderme yaparak, "Ortalıkta adam yok dendi" diyerek herkesi güldürdü.