Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez görüntülendi! 'Ortada adam yok' demişti
Ya Çok Seversen dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan ile İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka birlikte görüntülendi. Kandilli’de görüntülenen çiftten Kubilay Aka, 'Hani adam yoktu!' sözleriyle de Hafsanur Sancaktutan’ın geçmişte yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.
Bir süredir sevgili oldukları konuşulan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez kamera karşısına geçti. Kısa bir süre önce Mutlu olduklarını söyleyen çift, araca binerken açıklamalarıyla da güldürdü. Yaklaşık 3 haftadır beraber olan çiftten Kubilay Aka'nın 'adamlık' sözleri dikkat çekti.
KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN İLK KEZ YAN YANA
Adı bir süredir Galatasaray'da forma giyen Barış Alper ile anılan Hafsanur Sancaktutan, İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka ile dün akşam görüntülendi. Mutlu olduklarını belirten çift, ilişkilerinin kısa önce başladığını belirtti. Hafsanur Sancaktutan'a aracının kapısını açan Kubilay Aka, muhabirlerin 'centilmenlik' sorusuna verdiği cevapla güldürdü.
HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN 'ADAM' AÇIKLAMASI
Sevgilisinin kapısını açan Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın daha önce “Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabına gönderme yaparak, "Ortalıkta adam yok dendi" diyerek herkesi güldürdü.