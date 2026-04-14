Hafsanur Sancaktutan, Kıskanmak dizisinden ayrılıyor mu? Mükerrem'e ne olacak, Kıskanmak dizisinde Mükerrem neden yok?

Yasaklı madde kullanımı nedeniyle gözaltına alınan Kıskanmak dizisi oyuncusu Hafsanur Sancaktutan'ın test sonucunun pozitif çıkması, dizideki Mükerrem karakterinin geleceğini de belirsizliğe sürükledi. Hafsanur Sancaktutan, Kıskanmak dizisinden çıkarılacak mı? Kıskanmak dizisinin Mükerrem'ine ne olacak?

Kıskanmak dizisinde 'Mükerrem Şen' rolünü üstlenen Hasanur Sancaktutan ile ilgili ortaya atılan bir iddia, dizinin gündemini karıştırdı. kullanımı konusunda ünlülere yönelik yapılan yeni soruşturmada; gözaltına alınan oyuncusu 'ın, test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte ünlü ismin diziden ayrılabileceğine yönelik dedikodularda çoğalmaya başladı. Gözaltına alınanlar listesinde adı geçen Hafsanur Sancaktutan'ın yasaklı madde kullanabileceğine yönelik bulgular henüz kesinleşmemiş iken bu kadar dikkat çekmez iken; verdiği örneklerde yasaklı madde kullandığı tespit edilen Hafsanur Sancaktutan'ın bu haberleri izleyicilerde şaşkınlığa yol açtı. Peki Hafsanur Sancaktutan Kıskanmak dizisine veda mı edecek? Kıskanmak dizisinde Mükerrem artık olmayacak mı?

KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Magazin dünyasında son çıkan haberlere göre; yasaklı madde kullanımına yönelik yapılan yeni bir operasyonda gözaltına alınan isimlerden birisi de genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan oldu.

Daha önce televizyon ekranlarında 'Son Yaz',' Ya çok seversen', 'Bir annenin günahı' ve 'Siyah İnci' gibi yapımlarda rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın verdiği testte sonuçların pozitif çıkması hayranlarını şaşırttı.

Öne sürülen bu yeni gelişmeler sonrasında dizinin yapım ekibi ile kanal yönetiminin yaşananlardan ötürü radikal bir karar alması bekleniyor.

HAFSANUR SANCAK TUTAN KISKANMAK DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI? KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Now ekranlarının sevilen projesi Kıskanmak'ın yapım şirketinden henüz "resmi fesih" duyurusu kamuoyuna duyrulmasa da, dizideki Mükerrem karakterinin hikâyeden çıkarılması ya da yerine farklı bir oyuncunun gelmesiyle karakterin devamının sürdürülmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN TEST SONUCU SONRASI İLK AÇIKLAMA:

Kıskanmak dizisinde Mükerrem karakteri ile ekran karşısında performans gösteren Hafsanur Sancaktutan, testinin pozitif çıkmasıyla beraber şaşkınlığını dile getirerek açıklamada bulundu.

Test sonucu pozitif çıkan Sancaktutan, "Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim.

Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm." ifadelerinde bulundu.

