Kıskanmak dizisinde 'Mükerrem Şen' rolünü üstlenen Hasanur Sancaktutan ile ilgili ortaya atılan bir iddia, dizinin gündemini karıştırdı. Yasaklı madde kullanımı konusunda ünlülere yönelik yapılan yeni soruşturmada; gözaltına alınan Kıskanmak dizisi oyuncusu Hafsanur Sancaktutan'ın, test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte ünlü ismin diziden ayrılabileceğine yönelik dedikodularda çoğalmaya başladı. Gözaltına alınanlar listesinde adı geçen Hafsanur Sancaktutan'ın yasaklı madde kullanabileceğine yönelik bulgular henüz kesinleşmemiş iken oyuncu bu kadar dikkat çekmez iken; verdiği örneklerde yasaklı madde kullandığı tespit edilen Hafsanur Sancaktutan'ın bu haberleri izleyicilerde şaşkınlığa yol açtı. Peki Hafsanur Sancaktutan Kıskanmak dizisine veda mı edecek? Kıskanmak dizisinde Mükerrem artık olmayacak mı?

HABERİN ÖZETİ Hafsanur Sancaktutan, Kıskanmak dizisinden ayrılıyor mu? Mükerrem'e ne olacak, Kıskanmak dizisinde Mükerrem neden yok? Kıskanmak dizisinde Mükerrem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın, yasaklı madde kullanımıyla ilgili soruşturmada test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilgili iddialar ve olası diziden ayrılışı gündemde. Kıskanmak dizisi oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, yasaklı madde kullanımı soruşturmasında gözaltına alındı ve test sonucunun pozitif çıktığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar sonucunda Sancaktutan'ın diziden ayrılabileceği yönünde dedikodular çoğaldı. Daha önce 'Son Yaz', 'Ya çok seversen', 'Bir annenin günahı' ve 'Siyah İnci' gibi yapımlarda rol alan Sancaktutan, test sonucunun pozitif çıktığına dair haberlere şaşkınlığını dile getirerek böyle bir maddeyi kullanmadığını ve bir karışıklık olduğuna inandığını belirtti. Sancaktutan, resmi makamlardan testinin tekrar yapılmasını talep edeceğini ve bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Henüz yapım şirketinden resmi bir fesih duyurusu yapılmasa da, Mükerrem karakterinin hikâyeden çıkarılması veya yerine başka bir oyuncunun getirilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Magazin dünyasında son çıkan haberlere göre; yasaklı madde kullanımına yönelik yapılan yeni bir operasyonda gözaltına alınan isimlerden birisi de genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan oldu.

Daha önce televizyon ekranlarında 'Son Yaz',' Ya çok seversen', 'Bir annenin günahı' ve 'Siyah İnci' gibi yapımlarda rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın verdiği testte sonuçların pozitif çıkması hayranlarını şaşırttı.

Öne sürülen bu yeni gelişmeler sonrasında dizinin yapım ekibi ile kanal yönetiminin yaşananlardan ötürü radikal bir karar alması bekleniyor.

HAFSANUR SANCAK TUTAN KISKANMAK DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI? KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Now ekranlarının sevilen projesi Kıskanmak'ın yapım şirketinden henüz "resmi fesih" duyurusu kamuoyuna duyrulmasa da, dizideki Mükerrem karakterinin hikâyeden çıkarılması ya da yerine farklı bir oyuncunun gelmesiyle karakterin devamının sürdürülmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN MÜKERREM'İ HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN TEST SONUCU SONRASI İLK AÇIKLAMA:

Kıskanmak dizisinde Mükerrem karakteri ile ekran karşısında performans gösteren Hafsanur Sancaktutan, testinin pozitif çıkmasıyla beraber şaşkınlığını dile getirerek açıklamada bulundu.

Test sonucu pozitif çıkan Sancaktutan, "Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim.

Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm." ifadelerinde bulundu.