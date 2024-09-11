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Hakan Altun takdir topladı! Akıllara Özcan Deniz geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:00

Hakan Altun akşam saatlerinde bir mekandan çıkarken, kendisiyle fotoğraf çektirmek için bekleyen hayranlarının isteğini geri çevirmedi. Hakan Altun'un bu hareketi takdir toplarken, akıllara Özcan Deniz'in korumalarla sokakta gezdiği anlar geldi.

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Hakan Altun, kendisini bekleyen hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada takdir toplayan video sonrası, 2 hafta önce korumalarıyla gezen Özcan Deniz hatırlatıldı.  

HAKAN ALTUN TAKDİR TOPLADI 

Hakan Altun kendisini saatlerce bekleyen hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. O anlar sosyal medyada beğeni toplarken, Hakan Altun'a yorum yağdı. 

Hakan Altun takdir topladı! Akıllara Özcan Deniz geldi - 1. Resim

AKILLARA ÖZCAN DENİZ GELDİ 

Alaçatı sokaklarında korumalarıyla görüntülenen Özcan Deniz, tepki toplamıştı. Korumalar sokakta yürümekte güçlük çeken genç bir kadını yolda yürüyen genç kadını itince sinirler biranda gerildi. Yaşanan duruma sinirlenen kadın, "Ne yapacağım Özcan Deniz'i mi yiyeceğim!" diyerek tepki göstermişti.

Hakan Altun takdir topladı! Akıllara Özcan Deniz geldi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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