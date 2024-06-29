Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a bakışları sosyal medyayı ikiye böldü

29 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:02

Son olarak yer aldığı Kuş Uçuşu ile beğeni toplayan Birce Akalay yeni yaşını düzenlenen bir partiyle kutladı. Birçok ünlünün katıldığı geceye, Hakan Kurtaş'ın bakışları damga vurdu.

HAKAN KURTAŞ'IN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Röportaj Birce Aklay, "Aslında doğum günüm 10 gün önceydi ama arkadaşlarımın dönmesini bekledim. 40 yaş olduğu için böyle özel bir kutlama olsun istedim. Normalde ufak tefek kutlamaları seviyorum ama bu sefer kalabalık olsun istedim" derken, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a bakışları sosyal medyayı karıştırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları, Kurtaş2ın hareketlerini yapmacık bulurken, kimileri de 'Çok seviyor' yorumlarını yaptı.