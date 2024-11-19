Hakan Meriçliler Gülse Birsel'e sahip çıktı: Bir evim varsa onun sayesinde

19 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:37

Gülse Birsel Avrupa Yakası'nda rol alan Vural Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla eleştiri almıştı. Yalan Dünya dizisinde rol alan Hakan Meriçliler ise Gülse Birsel'e sahip çıktı. Hakan Meriçliler, Gülse Birsel hakkında, "Bir evim varsa onun sayesinde" dedi.

Gülse Birsel​ Avrupa Yakası​ dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik​'in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine katılmamış ve yaptığı paylaşımla eleştiri almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, "Bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.)" sözleriyle tepki toplamıştı. Yalan Dünya'da birlikte rol aldığı Hakan Meriçliler ise Gülse Birsel'e sahip çıktı.

HAKAN MERİÇLİLER, GÜLSE BİRSEL'E LAF SÖYLETMEDİ

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Hakan Meriçliler 'Yalan Dünya' dizisinde birlikte çalıştığı Gülse Birsel'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Gülse Birsel'e sahip çıkan Hakan Meriçliler, "Gülse hakkaniyetli, namuslu, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Daha önce de 'az kaşe' tartışmaları vardı, hiçbiri doğru değil. Herkese hakkı verildi." dedi.

GÜLSE BİRSEL, SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, yaptığı paylaşımda, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti.