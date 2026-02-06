Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunda yeni gelişme! Ziyaret yasaklandı

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. 10 gündür hastanede olan Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle başlayıp böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlarla yeni bir boyuta evrildiği öğrenildi. Hakan Taşıyan'ın kardeşi tedavinin olumlu ilerlediğini belirterek "Yakında taburcu olmayı bekliyoruz" dedi.

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunda yeni gelişme! Ziyaret yasaklandı
06.02.2026
06.02.2026
Arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Hakan Taşıyan geçirdiği sonucu hastanede tedavi altına alındı. 10 gündür tedavi altında olan Hakan Taşıyan'ın böbreklerinde problem yaşadığı öğrenildi. İyi haberi ise Hakan Taşıyan'ın abisi duyurdu. Fikret Taşıyan, "Her geçen gün iyiye gidiyor" dedi.

HAKAN TAŞIYAN 10 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDA

Hakan Taşıyan, 10 gündür hastanede tedavi görüyor. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini öğrendim. Hastanede bir araya geldiğim abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik." dedi.

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunda yeni gelişme! Ziyaret yasaklandı

ARTIK HAKAN TAŞIYAN'I ZİYARET YASAK

Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, "Hakan'ın genel her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunda yeni gelişme! Ziyaret yasaklandı

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre; Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı.

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunda yeni gelişme! Ziyaret yasaklandı

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı.

