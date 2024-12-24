Hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç ayakta duramadı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı

24 Aralık 2024 12:29 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:29

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği suçundan bugün hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç'ın tanığı ise Mehmet Ali Erbil oldu. Savunma yapan Serdar Ortaç ayakta durmakta güçlük çekerken, aylık gelirini de ilk kez açıkladı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, “yasadışı bahis ya da şans oyunlarına özendirmek” suçundan hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Adli kontrol tedbiri kaldırılan Ortaç hakkında duruşma savcısı ilk duruşmada mütalaasını da açıkladı.

SERDAR ORTAÇ AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmada ilk kez savunma yapan Serdar Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Yasa dışı bahis oyunları reklamı yaptığı iddiaları hakkında savunma yapan Ortaç, “Orada iki kişi beni aldı. Röportaj yapmaya başladık. Yarısında ayrılmak istedim. O sırada cep telefonundan yayın açtı. Giydikleri tişörtlerin üzerinde kumar sitesi reklamı vardı. Bana, 'Malta'da kumar serbest, sen de bu tişörtü giyebilirsin' dediler. Ama ben 'asla giymem' dedim. Benim iznim olmadan o videoyu kendi sitelerinde yayınladılar. Ben herhangi bir şekilde yasa dışı bahse özendirmedim. Canlı yayın yapıldığından haberim yoktu. Röportaj olarak biliyordum” dedi.

SERDAR ORTAÇ'A 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Serdar Ortaç’ın savunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Ortaç’ın, “yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını özendirmek” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.