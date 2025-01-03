Hakkı Bulut'tan Tuğçe Tayfur açıklaması: Allah hayırlı evlat versin

03 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:53

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi. Hakkı Bulut, "Biz arabesk müzik de 4 kişiydik" derken, Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur ile ilgili sorular karşısında da sessizliğini korumayı tercih etti.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ne zaman, nerede olacağı belli oldu

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ne zaman, nerede olacağı belli oldu

Ferdi Tayfur​'un ölümü sonrası sevenleri ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. Antalya​'daki hastanede tedavi altında olan Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sonrası Hakkı Bulut üzüntüsünü tgrthaber.com'da dile getirdi. "Çok büyük üzüntü içerisindeyim" diyen Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur'un en büyük pişmanlığını dile getirirken, sessizliğini koruyan kızı Tuğçe Tayfur​ ile ilgili sorulara da cevap verdi.

HAKKI BULUT'UN TUĞÇE TAYFUR SESSİZLİĞİ

Tgrthaber.com'a konuşan Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası "Dünyaya geldik elbet bir gün gideceğiz. Çok değerli bir sanatçıydı" derken, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı problemlerden haberi olmadığını belirtti. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır ile diyalog halinde olmadığını belirtirken, "Allah evladın da hayırlısını versin" dedi. Sözlerinin Tuğçe Tayfur'dan ayrı olarak dile getirdiğini belirten Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur'un oğulları ile ise telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

FERDİ TAYFUR'UN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI NE?

Hakkı Bulut Ferdi Tayfur'un yıllar önce inşaat işine girdiğini ve büyük darbe yediğini dile getirdi. Hakkı Bulut konuyla ilgili, "Bir toplantıda bir araya gelmiştik. Orada sohbet etmiştik. Orada başka bir yakınması vardı. Bana 'Hakkı ben müteahhitlik işine girdim. Yaptığım daireleri maalesef çalıştığım insan üzerine geçirdi. Onun azabını yaşıyorum' dedi.