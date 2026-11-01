Hakkı Bulut'tan vasiyet açıklaması: Böyle bir şey mümkün değil

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İstanbul
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut konuk olduğu Yasemin'in Penceresi programında samimi açıklamalarda bulundu. Eşine olan büyük sevgisini dile getiren Hakkı Bulut vasiyetini ise hazırlamadığını belirtti.
Son dönemde Kadir İnanır vefatı sonrası yeğeni Levent İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural arasında miras tartışması devam ediyor. Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Hakkı Bulut'a da mirasını hazırlayıp hazırlamadığı soruldu.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, Yasemin Bozkurt’un konuğu oldu. Oğluyla küs olduğu iddialarını yalanlayan Hakkı Bulut, vasiyet konusunda ise, “Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" dedi.
2007 yılında Adana'da yaşayan Özbey Bulut, katıldığı programda babasının telefona yayına bağlanmasıyla sinir krizi geçirmişti. Şenay Düdek pazartesi gününün Kadir Gecesi olduğunu ve Özbey’in babasından af dilemesi gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Hakkı Bulut'un; “Benden değil, annesinden ve kardeşlerinden özür dilesin. Benim oğlum bugüne kadar bana ağza alınmayacak sözler söyledi ve iftiralar etti.” şeklinde konuşmasının ardından Özbey Bulut sinirlerine hakim olamadı ve bağırıp çağırmaya başladı.
Hakkı Bulut yıllar sonra Yasemin'in Penceresi programında ise oğluyla arasının gayet iyi olduğunu belirtirken, o dönemde biraz izlenme nedeniyle oğlunu ekrana çıkarttıklarını ve olayların büyütüldüğünü belirtti.