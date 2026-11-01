Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut konuk olduğu Yasemin'in Penceresi programında samimi açıklamalarda bulundu. Eşine olan büyük sevgisini dile getiren Hakkı Bulut vasiyetini ise hazırlamadığını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakkı Bulut'tan vasiyet açıklaması: Böyle bir şey mümkün değil Rahatsızlığı sonrası Yasemin'in Penceresi programına katılan Hakkı Bulut, vasiyet hazırlamadığını belirterek oğluyla küs olduğu iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, eşine olan sevgisini dile getirdi. Vasiyet yazmadığını ve gerek de olmadığını belirten Bulut, kimsenin mal paylaşımı konusunda ağzını açmayacağını söyledi. Oğluyla küs olduğu iddialarını yalanlayan sanatçı, aralarının gayet iyi olduğunu ifade etti. 2007 yılında oğlu Özbey Bulut ile yaşanan gerilime değinen Bulut, o dönem izlenme amacıyla oğlunun ekrana çıkarıldığını ve olayların büyütüldüğünü belirtti.

HAKKI BULUT'TAN MİRAS AÇIKLAMASI

Son dönemde Kadir İnanır vefatı sonrası yeğeni Levent İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural arasında miras tartışması devam ediyor. Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Hakkı Bulut'a da mirasını hazırlayıp hazırlamadığı soruldu.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, Yasemin Bozkurt’un konuğu oldu. Oğluyla küs olduğu iddialarını yalanlayan Hakkı Bulut, vasiyet konusunda ise, “Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" dedi.

HAKKI BULUT GEÇMİŞTE OĞLUYLA YAŞADIĞI KAVGAYA DA DEĞİNDİ

2007 yılında Adana'da yaşayan Özbey Bulut, katıldığı programda babasının telefona yayına bağlanmasıyla sinir krizi geçirmişti. Şenay Düdek pazartesi gününün Kadir Gecesi olduğunu ve Özbey’in babasından af dilemesi gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Hakkı Bulut'un; “Benden değil, annesinden ve kardeşlerinden özür dilesin. Benim oğlum bugüne kadar bana ağza alınmayacak sözler söyledi ve iftiralar etti.” şeklinde konuşmasının ardından Özbey Bulut sinirlerine hakim olamadı ve bağırıp çağırmaya başladı.

Hakkı Bulut yıllar sonra Yasemin'in Penceresi programında ise oğluyla arasının gayet iyi olduğunu belirtirken, o dönemde biraz izlenme nedeniyle oğlunu ekrana çıkarttıklarını ve olayların büyütüldüğünü belirtti.