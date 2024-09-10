Haldun Dormen hayat enerjisinin sırrını açıkladı! "Aman gençler buna dikkat etsin"

10 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:43

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, 96 yaşında olmasına rağmen sahneleri bırakmadı. Katıldığı programda yaşama azmini ve enerjisinin sırrını paylaşan Haldun Dormen, “Her şeyi yeteri kadar tüketiyorum” dedi.

96 yaşında olmasına rağmen kurduğu tiyatro ile bire bir ilgilenen Haldun Dormen, konuk olduğu programda, enerjisinin kaynağının ne olduğu soruldu.

HALDUN DORMEN HAYAT ENERJİSİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Sunucunun, "Haldun abi biz bu yaşta dışarı çıkmaya bazen üşeniyoruz. Sizin bu enerjinizin sırrı nedir?" sorusuna, Haldun Dormen, her şeyi yeteri kadar tüketmek gerektiğini belirtti.

Hayat enerjisinin sırrını açıklayan Haldun Dormen, "Hemen veriyorum. Doz benim için çok önemli" dedi. Haldun Dormen, hayatının her alanında dostlukta da, sahnede de, sofrada dozu aşmamaya dikkat ettiğini belirtti.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 doğumlu Haldun Dormen, aslen Mersinlidir. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kuran Haldun Dormen, 30 yıl boyunca aralıksız tiyatro yaptı. Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.