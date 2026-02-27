Menü Kapat
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:50

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen'in hayatını kaybetti. Dormen uzun bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Mersin'de dünyaya gözlerini açan 97 yaşındaki Haldun Dormen, sanat hayatında 70 yılı devirerek usta isimler arasına adını yazdırdı. Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı

ÖMER DORMEN'DEN VASİYET AÇIKLAMASI

Usta tiyatrocu Haldun Dormen kaldırıldığı hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Dormen'in veda törenini ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Usta sanatçı için ilk tören, vasiyetinde belirttiği gibi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından; "Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın" ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi. Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu.

Dormen Tiyatrosunu 1957'de kuran sanatçı, tiyatroya ilgisinin doğuştan geldiğini belirterek, "Bu işlerin içinde olmayı düşünüyordum. Fakat Amerika'da okuduktan sonra tiyatrocu olarak kalmayı tercih ettim. Amerika'da tiyatronun özünü öğrendim. Çok iyi bir okula, Yale Üniversitesi Bölümü'ne gittiğim için gerçekten tiyatronun ne olduğunu, neler yapmamız ve hissetmemiz gerektiğini öğrendim." şeklinde anlatmıştı.

Dormen, ortaokul eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, lise öğrenimini ise Robert Kolej'de sürdürmüştür. Tiyatro eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesiyle tamamlayan Dormen, iki yıl boyunca ABD'de çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da dört oyunda sahne almıştır.

ETİKETLER
#vasiyet
#sanatçı
#tiyatro
#Haldun Dormen
#Ömer Dormen
#Magazin
