Haldun Dormen sevenlerini korkuttu! Ev sahibi olduğu törene izin çıkmadı

12 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:14

Her yıl tiyatro severlerin akın ettiği ödül töreni Afife Tiyatro Ödülleri'nin 26'ncısı dün gece gerçekleşti. Her yıl ev sahibi konumunda gecede yer alan Haldun Dormen, sağlık sorunları nedeniyle geceye katılmadı.

HALDUN DORMEN, SEVENLERİNİ KORKUTTU

96 yaşındaki Haldun Dormen'e doktorundan izin çıkmadı. Törenin fikir babası olan Dormen, geceye katılmak için ilaç takviyesi alsa da doktorundan izin çıkmadı. Dormen'in doktoru, "Üzgünüm ama törene kesinlikle katılamazsın. Değil, törene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı'na kadar evinden dışarı çıkmamalısın" dedi.