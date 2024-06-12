Haldun Dormen sevenlerini korkuttu! Ev sahibi olduğu törene izin çıkmadı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:14
Dün gece 26’ncısı gerçekleşen 'Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı tiyatrocularına ödülleri, törenle takdim edildi. Ev sahibi konumunda olan Haldun Dormen, doktorunun talimatı üzerine geceye katılamadı.
Her yıl tiyatro severlerin akın ettiği ödül töreni Afife Tiyatro Ödülleri'nin 26'ncısı dün gece gerçekleşti. Her yıl ev sahibi konumunda gecede yer alan Haldun Dormen, sağlık sorunları nedeniyle geceye katılmadı.
HALDUN DORMEN, SEVENLERİNİ KORKUTTU
96 yaşındaki Haldun Dormen'e doktorundan izin çıkmadı. Törenin fikir babası olan Dormen, geceye katılmak için ilaç takviyesi alsa da doktorundan izin çıkmadı. Dormen'in doktoru, "Üzgünüm ama törene kesinlikle katılamazsın. Değil, törene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı'na kadar evinden dışarı çıkmamalısın" dedi.
Kaynak: TGRT Haber