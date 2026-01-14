Menü Kapat
Haldun Dormen'in son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Oğlu Ömer Dormen sitem etti

Usta tiyatrocu Haldun Dormen vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dün entübe edilen Haldun Dormen'in son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama oğlu Ömer Dormen'den geldi. Ömer Dormen, “Haldun Dormen hayatını kaybetti” yönündeki haberlere sitem etti.

14.01.2026
14.01.2026
saat ikonu 10:11

Usta tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastane kaldırılmıştı. Haldun Dormen'in oğlu yaptığı paylaşımda, babasının entübe edildiğini duyurdu. Bugün yeni bir açıklama yapan Ömer Dormen, babası hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü.

HALDUN DORMEN'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, yaptığı paylaşımda, "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için “hayatını kaybetti” yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

HALDUN DORMEN ENTÜBE EDİLDİ

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

