Halil Ergün resti çekti! Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor

15 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:40

Eylül ayında yayın hayatına başlayan Güzel Aşklar Diyarı, istenilen reytinge ulaşamadı. İlk önce yönetmen değişikliği yaşanmış daha sonra ise senarist ekibi değişmişti. Anlaştığı kadroyla çalışmayan Halil Ergün ise tüm ipleri kopardı ve diziden ayrılmak istediğini bildirdi.

Burak Berkay Akgül​, Özgü Kaya ve Özgür Emre Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinden son olarak ayrılmak isteyen isim ise Halil Ergün oldu. HALİL ERGÜN GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNDEN AYRILIYOR Geçtiğimiz Eylül ayında yayın hayatına başlamasının ardından istediği reytinge ulaşamayan Mahsun Kırmızıgül​'ün ''Güzel Aşklar Diyarı'' dizisinde önce yönetmen değişikliğine gitmiş, sonrasındaysa senarist ekibi değişmişti. Dizinin başrollerinden biri olan Halil Ergün'ünde diziden ayrılacağı söyleniyor. Halil Ergün'ün kendisine ölüm sahnesinin yazılmasını istediği öğrenildi.