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Halil Ergün resti çekti! Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:40
Halil Ergün resti çekti! Güzel Aşklar Diyarı&#039;ndan Ayrılıyor

Eylül ayında yayın hayatına başlayan Güzel Aşklar Diyarı, istenilen reytinge ulaşamadı. İlk önce yönetmen değişikliği yaşanmış daha sonra ise senarist ekibi değişmişti. Anlaştığı kadroyla çalışmayan Halil Ergün ise tüm ipleri kopardı ve diziden ayrılmak istediğini bildirdi.

Burak Berkay Akgül​, Özgü Kaya ve Özgür Emre Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinden son olarak ayrılmak isteyen isim ise Halil Ergün oldu. 

HALİL ERGÜN GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNDEN AYRILIYOR 

Geçtiğimiz Eylül ayında yayın hayatına başlamasının ardından istediği reytinge ulaşamayan Mahsun Kırmızıgül​'ün ''Güzel Aşklar Diyarı'' dizisinde önce yönetmen değişikliğine gitmiş, sonrasındaysa senarist ekibi değişmişti. Dizinin başrollerinden biri olan Halil Ergün'ünde diziden ayrılacağı söyleniyor. Halil Ergün'ün kendisine ölüm sahnesinin yazılmasını istediği öğrenildi. 

Halil Ergün resti çekti! Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor - 1. Resim

Dizide Hakim Bey karakteriyle yer alan Halil Ergün ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Ergün, Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına verdiği röportajda "Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma'ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam" diyerek sitemde bulunmuştu. 
 
Halil Ergün resti çekti! Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor - 2. Resim
Kaynak: tgrthaber.com
mahsun kırmızıgülözgü kayaburak berkay akgül

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Caner15 Ekim 2024 11:58

Dizide bu kadar çok değişiklik yapınca reyting yakalamak zor oluyor ya , umarım diziyi kurtarabilirler

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