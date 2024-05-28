Halil İbrahim Ceyhan, Kirli Sepeti'nden ayrılıyor

28 May 2024 14:45 - Güncelleme : 28 May 2024 14:49

Başrolünde Ceren Moray, Cansu Tosun ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı Kirli Sepeti dizisinden ayrılıyor. Gelen reytingler sonrası yeni sezonda da devam edecek diziden Murat rolüyle yer alan Halil İbrahim Ceyhan ayrılıyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN, KİRLİ SEPETİ'NDEN AYRILIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, "Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşçakal Kirli Sepeti" yazısını paylaştı.