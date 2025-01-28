Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Ayşe Barım davasında 'yalancı tanıklıktan' soruşturma başlatılmıştı

28 Ocak 2025 13:22 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen gezi soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Barım için ifade veren ünlü isimlerden Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında ise 'yalancı tanıklık' soruşturması başlatıldı. İki ünlü ismin ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ayşe Barım'ın da dahil olduğu menajerlerin Whatsapp'ta nasıl örgütlendiği tespit edildi!

Ayşe Barım'ın da dahil olduğu menajerlerin Whatsapp'ta nasıl örgütlendiği tespit edildi!

Magazin dünyası, Ayşe Barım olayını konuşuyor. Sektörde, "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada da gözaltına alındı. Geçen hafta cuma gününden bu yana gözaltında tutulan Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İfade işlemleri 3 saat süren Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin olduğu oyuncular, 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Gezi Parkı olaylarından hakkında dava açılan firari sanık Memet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu, ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri nedeniyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün soruşturma başlattı.

'HİÇBİR SAMİMİYETİM YOK'

Habertürk'ün akratdığına göre, Halit Ergenç 24 Ocak’ta tanık olarak verdiği ifadesinde oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek; "Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık.

Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti.

'SADECE KAMUOYUNDAN TANIYORUM'

O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik" dedi. Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini söyleyerek, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

'GEZİ PARKI'NA HERHANGİ BİR ÇIKIŞIMIZ OLMAMIŞTIR'

Rıza Kocaoğlu da Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardandı. Kocaoğlu, Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyledi. Kendisine Ayşe Barım ile Gezi Parkı olayları döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulan Kocaoğlu; "Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum.

Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır.

Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu, Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yu tanımadığını söyledi.

'YALAN TANIKLIK' SUÇU NEDİR, NEYİ KAPSIYOR?

Madde 272’nin soruşturma evresi için söylediği şu: Soruşturma kapsamında gerçeğe aykırı şekilde beyanda bulunarak tanıklık yapan kişiye 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.