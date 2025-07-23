Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü

Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey’in 21 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Festival Park’ta vermesi planlanan konser, lojistikten kaynaklı nedenlerle bir hafta ertelendi. Hayranları Halsey'i yorum yağmuruna tuttu.

HALSEY İSTANBUL KONSERİNİ ERTELEDİ

Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, Türkiye’deki dinleyicileriyle 28 Ağustos’ta aynı yerde buluşacak. Ertelenen konser sebebiyle satın alınan tüm biletler yeni tarih için de geçerli olacak.

Bu yıl Halsey’in Avrupa kıtasında vereceği tek konser olma özelliği taşıyan İstanbul konseri için görkemli bir sahne hazırlanacak. Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşecek konserde Halsey, en sevilen şarkılarını Türkiye’deki hayranları için seslendirecek.

ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'la 2019-2023 yılları arasında evli olan ve bu ilişkiden dört yaşında Ender adında bir oğlu olan Halsey, Türkiye'nin kendisi için çok özel olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Aydın'la birlikteyken Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.