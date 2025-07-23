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 | Dilek Ulusan

Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü

Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da konser vereceğini duyurmasıyla hayranlarını sevince boğmuştu. Halsey, konserinin ertelendiğini duyurarak

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Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:07

Dünyaca ünlü yıldızı Halsey’in 21 Ağustos’ta Yenikapı Festival Park’ta vermesi planlanan , lojistikten kaynaklı nedenlerle bir hafta ertelendi. Hayranları Halsey'i yorum yağmuruna tuttu.

HALSEY İSTANBUL KONSERİNİ ERTELEDİ

Amerikalı pop ikonu Halsey, Türkiye’deki dinleyicileriyle 28 Ağustos’ta aynı yerde buluşacak. Ertelenen konser sebebiyle satın alınan tüm biletler yeni tarih için de geçerli olacak.

Bu yıl Halsey’in Avrupa kıtasında vereceği tek konser olma özelliği taşıyan İstanbul konseri için görkemli bir sahne hazırlanacak. Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşecek konserde Halsey, en sevilen şarkılarını Türkiye’deki hayranları için seslendirecek.

Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü

ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'la 2019-2023 yılları arasında evli olan ve bu ilişkiden dört yaşında Ender adında bir oğlu olan Halsey, Türkiye'nin kendisi için çok özel olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü

Aydın'la birlikteyken Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

Halsey hayranları büyük hüsrana uğradı! Tüm planlar suya düştü
ETİKETLER
#müzik
#konser
#türk müziği
#İstanbul
#Pop
#Halsey
#Avrupa Turu
#Magazin
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