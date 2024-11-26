Haluk Bilginer ikinci kez aday gösterildi! Emmy Ödülleri’nde büyük ilgi gördü

26 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:13

Bu yıl 52’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den aday gösterilen isim Haluk Bilginer oldu. Ödül törenine, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle aday gösterilen Haluk Bilginer, bu yıl ödülü kazanamadı.

ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Haluk Bilginer​ ve Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül​ temsil etti. Haluk Bilginer 2019 yılında Şahsiyet dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanmıştı. Bu yıl da aday olan oyuncu, bu kez ise kazanamadı.

HALUK BİLGİNER BU KEZ ÖDÜL KAZANAMADI

Ödül törenine, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle aday gösterilen Haluk Bilginer katıldı.Dizi kategorisinde de başrollerini Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Safir" dizisi Türkiye'yi temsil etti. Bilginer, Şahsiyet dizisi hakkında "Çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir işle iki kez aday olmak gurur vesilesi herkes adına" dedi.

Oyuncu Burak Berkay Akgül, ilk defa Uluslararası Emmy Ödülleri'ne katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardı. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.