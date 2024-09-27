Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'yi buluşturan Maria filminin ilk fragmanı yayınlandı

27 Eylül 2024 09:45 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:47

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Maria filminin ilk fragmanı seyircisiyle buluştu. Netflix'te yayınlanacak Maria filmi, 11 Aralık'ta izleyicisiyle buluşacak.

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı Maria filminde Türk televizyon alanındaki çalışmalarıyla Uluslararası Emmy Ödülü kazanan haluk Bilginer​ ile Amerikalı oyuncu Angelina Jolie​ başrolü paylaşıyor. Maria filminin yayınlanan ilk fragmanı 2 saat içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

MARIA FİLMİ 8 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Maria, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika ayakta alkışlanmıştı. Alkış sonrası gözyaşlarını tutamayan Angelina Jolie, "Buradaki herkes biliyor, çok gergindim. Neredeyse 7 ay eğitim aldım çünkü Pablo'yla çalıştığınızda hiçbir şeyi yarım yamalak yapamazsınız" diyerek film sürecinden bahsetti.

MARIA FİLMİNİN KONUSU

27 Kasım'da ABD'de vizyona girecek film, 11 Aralık'ta ise Netflix'te yayınlanacak. Steven Knight tarafından kaleme alınan Maria, Yunan asıllı Amerikalı sopranonun, kamuoyunun gözü önündeki ihtişamlı ama çalkantılı hayatının ardından Paris'e çekilmesini konu alıyor.