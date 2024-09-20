Haluk Bilginer ve “Safir” Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday oldu

20 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:31

New York’ta düzenlenecek Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali'nde yarışacak adaylar belli oldu. 22-24 Kasım arasında gerçekleşecek festivalde Haluk Bilginer ve Safir dizisi aday oldu.

Uluslararası Emmy Ödülleri‘nde ülkemizi dizi dalında Safir, oyuncu dalında da Haluk Bilginer​ temsil edecek. 21 ülkeden 56 aday 14 kategoride yarışacağı ödül töreni 22-24 Kasım tarihleri ​​arasında New York​'ta gerçekleşecek. HALUK BİLGİNER VE SAFİR DİZİSİNE ÖDÜL Uluslararası Emmy Ödülleri‘nde Haluk Bilginer “Şahsiyet” dizisinin 2. sezonuyla “En İyi Erkek Oyuncu Performansı Dalında” aday gösterildi. Haluk Bilginer, serinin ilk sezonuyla Emmy Ödülü’nü almıştı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı “Safir” dizisi de “Pembe Dizi Dalında” aday seçildi.