Haluk Levent, Filistin'de ölen 16 bin çocuk için Arapça şarkı söyledi

30 May 2024 09:37 - Güncelleme : 30 May 2024 09:37

Dünyanın dört bir tarafında İsrail’e tepkiler artarken, sanatçılar da sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Haluk Levent oldu.

HALUK LEVENT FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİ

Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kapsamında Maltepe'de düzenlenen kutlamada sahne alan Haluk Levent, Filistinlileri unutmadı. Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyleyen Haluk Levent, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Haluk Levent, "16 bin çocuk için söyledik. Onların dilinden. Kalbimin içindesin Filistin" dedi.