Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

23 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:36

Ünlü sanatçı ve Ahbap platformu başkanı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Haluk Levent'in doktoru ünlü sanatçının son sağlık durumunu paylaştı.

Haluk Levent​ bu sabah apar topar hastaneye kaldırıldı​. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Haluk Levent bu Sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

HALUK LEVENT KORKUTTU

Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent’in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına doktoru aracılığı ile korkulacak bir şey olmadığı mesajını ileten ünlü sanatçının moralinin yerinde olduğu bilgisi de edinildi.