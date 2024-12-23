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Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:36
Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı ve Ahbap platformu başkanı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Haluk Levent'in doktoru ünlü sanatçının son sağlık durumunu paylaştı.

Haluk Levent​ bu sabah apar topar hastaneye kaldırıldı​. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Haluk Levent bu Sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

HALUK LEVENT KORKUTTU 

Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent’in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına doktoru aracılığı ile korkulacak bir şey olmadığı mesajını ileten ünlü sanatçının moralinin yerinde olduğu bilgisi de edinildi. 

Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Haluk Levent, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Haluk Levent'in bir süre daha kontrol amaçlı hastanede kalacağı belirtildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
Haluk Leventhastaneye kaldırıldı

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