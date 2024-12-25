Haluk Levent şikayetinden vazgeçti, Deniz Akkaya hakkında karar çıktı

25 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:59

Haluk Levent hakkında sosyal medyadan "depremzedelerin parasını çalıyor" şeklinde paylaşımlar yapması üzerine Deniz Akkaya hakkında dava açılmıştı. 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Deniz Akkaya’nın davası, Levent’in şikayetinde vazgeçmesi üzerine düştü.

Çağla Şıkel eski sevgilisiyle pişti oldu! Nail Gönenli ile İdil Yazar ilk kez yan yana

Çağla Şıkel eski sevgilisiyle pişti oldu! Nail Gönenli ile İdil Yazar ilk kez yan yana

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Deniz Akkaya​, sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent​ hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarıyla günlerce konuşulmuştu. Haluk Levent'in şikayeti üzerine 3,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Deniz Akkaya'nın davası karar bağlandı.

HALUK LEVENT ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mahkemede müşteki Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşmada sanık Deniz Akkaya’nın avukatı, şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa isnat edilen suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, müşteki Haluk Levent’in de şikayetinden vazgeçtiğini belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti. Deniz Akkaya'nın 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent’e ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya’nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.