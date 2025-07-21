Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı

İstanbul
En İyi Arkadaşım, Ezo Gelin, Yasemince, O Hayat Benim ve Anadolu Kaplanı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Hamdi Alkan, daha önce Selen Görgüzel ve Canan Hoşgör ile boşanan Hamdi Alkan bu kez bambaşka meslekten bir kadınla evlenmeye hazırlanıyor.
Kızlarının annesi oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012'de ikinci kez boşanan Hamdi Alkan, ikinci evliliğini ise oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yaptı. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın evliliği ise 2022'de bitmişti.
Hamdi Alkan, geçen yaz Doktor Dicle Çelik ile tanıştı ve çift bu aşkı resmiyete dökmek için kolları sıvadı. Birbirlerinin aileleriyle de tanışan çiftin önümüzdeki aylarda evlenmeleri bekleniyor.