Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı

En İyi Arkadaşım, Ezo Gelin, Yasemince, O Hayat Benim ve Anadolu Kaplanı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Hamdi Alkan, daha önce Selen Görgüzel ve Canan Hoşgör ile boşanan Hamdi Alkan bu kez bambaşka meslekten bir kadınla evlenmeye hazırlanıyor.

HAMDİ ALKAN İLE DİCLE ÇELİK EVLENİYOR

Kızlarının annesi oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012'de ikinci kez boşanan Hamdi Alkan, ikinci evliliğini ise oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yaptı. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın evliliği ise 2022'de bitmişti.

Hamdi Alkan, geçen yaz Doktor Dicle Çelik ile tanıştı ve çift bu aşkı resmiyete dökmek için kolları sıvadı. Birbirlerinin aileleriyle de tanışan çiftin önümüzdeki aylarda evlenmeleri bekleniyor.