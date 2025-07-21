Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Daha önce iki evlilik yapan Hamdi Alkan, bu kez kalbini bir doktora kaptırdı. Hamdi Alkan, Doktor Dicle Çelik ile evlilik planları yapmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:53

En İyi Arkadaşım, Ezo Gelin, Yasemince, O Hayat Benim ve Anadolu Kaplanı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran , daha önce Selen Görgüzel ve Canan Hoşgör ile boşanan Hamdi Alkan bu kez bambaşka meslekten bir kadınla evlenmeye hazırlanıyor.

HAMDİ ALKAN İLE DİCLE ÇELİK EVLENİYOR

Kızlarının annesi oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012'de ikinci kez boşanan Hamdi Alkan, ikinci evliliğini ise oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yaptı. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın evliliği ise 2022'de bitmişti.

Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı

Hamdi Alkan, geçen yaz Doktor Dicle Çelik ile tanıştı ve çift bu aşkı resmiyete dökmek için kolları sıvadı. Birbirlerinin aileleriyle de tanışan çiftin önümüzdeki aylarda evlenmeleri bekleniyor.

Hamdi Alkan evleniyor! Müstakbel eşinin mesleği şaşırttı
ETİKETLER
#evlilik
#sevgilisi
#aşk
#hamdi alkan
#Dicle Çelik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.