Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 300 bin liralık bileziğini kaybetti: "Satmaya çalışan zor durumda kalır"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
09 May 2024 16:48 - Güncelleme : 09 May 2024 17:03
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, 300 bin TL değerindeki bileziğini kaybetti. Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, "Bulup getiren dilesin benden ne dilerse" dedi.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, kaybettiği bilezikle gündeme oturdu. 300 bin lira değerindeki bileziğini kaybeden Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.
"BULUP GETİRENE ÖDÜL VERECEĞİM"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan şarkıcı bileziğinin seri numarasının olduğunu da belirterek, "Kulis fotoğraflarında kolumdaydı belli ki sahnede düşmüş bulup getirene ödül vereceğim. Satmaya kalkan zor durumda kalır. İyi niyetinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr