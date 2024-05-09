Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 300 bin liralık bileziğini kaybetti: "Satmaya çalışan zor durumda kalır"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan şarkıcı bileziğinin seri numarasının olduğunu da belirterek, "Kulis fotoğraflarında kolumdaydı belli ki sahnede düşmüş bulup getirene ödül vereceğim. Satmaya kalkan zor durumda kalır. İyi niyetinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.