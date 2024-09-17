Hamileyken Yalı Çapkını'nı izleyen anne oğlunu paylaştı! "Nerden bilebilirdim kaşlarının böyle olacağını"
Hamileyken Yalı Çapkını izleyen bir kadın doğumdan sonra oğlunun son görüntüsünü paylaştı. Kalın kaşlarıyla bilinen Mert Ramazan Demir'i 9 boyunca izlediğini belirten kadın, " Nerden bilebilirdim kaşlarının böyle olacağını" notuyla oğlunun kalın kaşlarını paylaştı.
Başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaşan Mert Ramazan Yalı çapkını dizisinde Ferit Korhan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide oyunculuk performansının yan sıra kalın kaşlarıyla çok konuşulan Mert Ramazan Demir'i izleyen hamile kadın, paylaşımıyla güldürdü.
MERT RAMAZAN DEMİR YİNE KAŞLARIYLA GÜNDEM OLDU
Yalı Çapkını dizisi başlar başlamaz kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir, yine kaşlarıyla konuşuldu. Hamile bir kadın 9 ay boyunca Yalı Çapkını dizisini izlediğini belirterek, oğlunun kaşlarını paylaştı. Oğlunun videosunu paylaşan sosyal medya kullanıcısı, ""Nereden bilebilirdim ki 9 ay boyunca Yalı Çapkını izleyince oğlumun kaşlarının böyle olacağını." dedi.