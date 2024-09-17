Hamileyken Yalı Çapkını'nı izleyen anne oğlunu paylaştı! "Nerden bilebilirdim kaşlarının böyle olacağını"

17 Eylül 2024 17:07 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:07

Hamileyken Yalı Çapkını izleyen bir kadın doğumdan sonra oğlunun son görüntüsünü paylaştı. Kalın kaşlarıyla bilinen Mert Ramazan Demir'i 9 boyunca izlediğini belirten kadın, " Nerden bilebilirdim kaşlarının böyle olacağını" notuyla oğlunun kalın kaşlarını paylaştı.

Başrolünü Afra Saraçoğlu​ ile paylaşan Mert Ramazan Yalı çapkını​ dizisinde Ferit Korhan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide oyunculuk performansının yan sıra kalın kaşlarıyla çok konuşulan Mert Ramazan Demir​'i izleyen hamile kadın, paylaşımıyla güldürdü.

MERT RAMAZAN DEMİR YİNE KAŞLARIYLA GÜNDEM OLDU

Yalı Çapkını dizisi başlar başlamaz kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir, yine kaşlarıyla konuşuldu. Hamile bir kadın 9 ay boyunca Yalı Çapkını dizisini izlediğini belirterek, oğlunun kaşlarını paylaştı. Oğlunun videosunu paylaşan sosyal medya kullanıcısı, ""Nereden bilebilirdim ki 9 ay boyunca Yalı Çapkını izleyince oğlumun kaşlarının böyle olacağını." dedi.