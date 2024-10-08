Hande Demir tekme tokat saldırıya uğradı! Sosyete karıştı

08 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:31

İş insanı Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir, bir mekan çıkışı 3 kadın tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle canını zor kurtaran Hande Demir, apar topar hastaneye koştu.

Ortaköy’deki bir mekana iki kız arkadaşı ve Zafer​ adlı bir erkek ile giden Hande Demir’in paylaşımında Zafer isimli erkeğin de görünmesi sonrası iddiaya göre; Hande Demir, Zafer adındaki adamın eşi tarafından şiddete maruz kaldı. 2 arkadaşı ile beraber mekana giden kadın, Hande Demir’i öldüresiye dövdü.

SOSYETİK İSİM HANDE DEMİR, SALDIRIYA UĞRADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Üç çocuğunun babası Erdinç Acar’dan 2020’de ikinci kez boşanan Hande Demir, hafta sonu kız arkadaşları ve Zafer isimli bir adamlar bir mekana eğlenmeye gitti. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar.

GÜVENLİKLER HANDE DEMİR'İ ZOR KURTARDI

Saldırıya uğrayan Hande Demir’in yardımına güvenlikler yetişmiş. Kapı önünde kendisini bekleyen 3 kadının saldırısına uğrayan Hande Demir, olayı ufak tefek sıyrıklarla atlatabildi.