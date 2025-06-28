Hande Doğandemir ile Mohamed Salah aynı fotoğrafta

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Bodrum tatilinde konuşulmaya devam ediyor. Mohamed Salah, Bodrum'da oyuncu Hande Erçel ile karşılaştı.

Güneşi Beklerken, Her Şey Aşktan, Hükümsüz gibi yapımlarda rol alan Hande Doğandemir gittiği Bodrum tatilinde Mohamed Salah ile karşılaştı. Hande Doğandemir ile Mohamed Salah'ın karesine ise yorum yağdı.

HANDE DOĞANDEMİR İLE MOHAMED SALAH YAN YANA

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Bodrum tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti.

Oyuncu Hande Doğandemir, konakladığı otelde yıldız futbolcuyla karşılaştı. Doğandemir, Salah ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.