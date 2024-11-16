Hande Doğandemir'den tek çocuk itirafı! Annelik arzusunu açıkladı

16 Kasım 2024 19:07 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 19:13

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, tek çocuk olmakla ilgili yaşadıklarını ilk kez anlattı. Ailesinin 14 yıl sonunda kavuştuğu bebeği olduğunu söyleyen oyuncu, artık anne olmak istediğini söyledi.

Güneş'i Beklerken, Bana Masal Anlatma, Taş Kağıt Makas gibi başarılı yapımlarla anılan oyuncu Hande Doğandemir​, Ahmet Mümtaz Taylan​'ın sunduğu Empati programında hayatına dair özel paylaşımlar yaptı. Ailesinin 14 yıl çocuk hasreti çektikten sonra dünyaya geldiğini söyleyen oyuncu tek çocuk olmakla ilgili görüşlerini paylaştı.

"TEK ÇOCUKLARIN SEVGİYLE DERDİ OLUYOR"

Oyuncu, "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum" diye konuştu.

NTV'de yer alan habere göre; Taylan'ın "Bencilliğin var mı?" sorusuna yanıt veren Hande Doğandemir, "Hiç yok. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için elinden gelen her şeyi yapmış. Biraz daha kendimi düşünsem iyi olabilirdi. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu" dedi.

ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu, kendi ailesini kurmayı ve anne olmayı da çok istediğini belirterek "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" ifadelerini kullandı.